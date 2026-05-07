Владимир Бортко о своем «Идиоте»: Миронов и Машков родились, чтобы сыграть эти роли

Владимир Бортко: Миронов и Машков родились, чтобы сыграть эти роли в «Идиоте».

Источник: Комсомольская правда

Десятисерийный художественный фильм «Идиот» по роману Достоевского режиссера Владимира Бортко в 2003 году был назван премьерой сезона, ознаменовавшей возвращение большого кино. Мастер российского кинематографа в студии радио «Комсомольская правда» рассказал, кого он изначально видел на главные роли.

«Изначально это все было. Потому что, если бы не было двух этих исполнителей — Евгения Миронова и Машкова (Владимир Машков сыграл центральную роль Рогожина — авт.), я бы даже не взялся снимать. Это, по-моему, идеальное попадание. Люди созрели к этому. Специально родились, чтобы сыграть эти роли», — цитирует слова Бортко сайт KP.RU.

Режиссер подчеркнул, что воплотить Достоевского на экране чрезвычайно сложно, но в этой работе, как ему кажется, удалось довольно точно передать то главное, что хотел сказать великий писатель.

«Я боюсь быть самонадеянным, но мне кажется, что удалось и актерам, и мне рассказать про это достаточно точно. То, что, как мне кажется, хотел сказать Достоевский», — подчеркнул Бортко.

Также режиссер высказался о фильме Ивана Пырьева. Он считает его, мягко говоря, спорным произведением, хотя бы потому, что главная тема Достоевского — человек, Бог и смертная казнь — опущена.