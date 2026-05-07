«Не врать ни секунды»: Бортко рассказал, как пес из «Собачьего сердца» обыгрывал народных артистов

Знаменитый режиссер Владимир Бортко поделился удивительной историей о съемках культового фильма «Собачье сердце». Он признался, что настоящим профессионалом на площадке оказался пес по кличке Карай. Об этом мастер кинематографа рассказал на радио «Комсомольская правда».
«Собака замечательная была. Я ее ставил в пример народным артистам. Посмотрите, как нужно играть, не врать ни одной секунды», — цитирует слова режиссера сайт KP.RU.
Это была дворняга, которую приютила ее хозяйка. Он почти никогда не делал больше двух дублей — после этого опускал хвост и уходил. Зато каждый дубль получался гениальным. Особенно режиссера впечатлил один сложный длинный кадр без единого монтажа, в котором собака естественно и правдоподобно вела себя на улице среди людей.
Режиссер добавил, что пес слушался только свою хозяйку, а она уже передавала указания от Бортко. Такая у них сформировалась система передачи информации.
