«Не врать ни секунды»: Бортко рассказал, как пес из «Собачьего сердца» обыгрывал народных артистов

Бортко ставил в пример народным артистам игру пса из «Собачьего сердца».

Источник: Комсомольская правда

Знаменитый режиссер Владимир Бортко поделился удивительной историей о съемках культового фильма «Собачье сердце». Он признался, что настоящим профессионалом на площадке оказался пес по кличке Карай. Об этом мастер кинематографа рассказал на радио «Комсомольская правда».

«Собака замечательная была. Я ее ставил в пример народным артистам. Посмотрите, как нужно играть, не врать ни одной секунды», — цитирует слова режиссера сайт KP.RU.

Это была дворняга, которую приютила ее хозяйка. Он почти никогда не делал больше двух дублей — после этого опускал хвост и уходил. Зато каждый дубль получался гениальным. Особенно режиссера впечатлил один сложный длинный кадр без единого монтажа, в котором собака естественно и правдоподобно вела себя на улице среди людей.

Режиссер добавил, что пес слушался только свою хозяйку, а она уже передавала указания от Бортко. Такая у них сформировалась система передачи информации.

Ранее режиссер Владимир Бортко рассказал, что два его фильма сильно пострадали из-за цензуры и были существенно изменены.