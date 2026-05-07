Посол России в ФРГ Нечаев призвал беречь память о подвиге народа-победителя

Проживающим за рубежом россиянам следует с честью нести знамя народа-победителя и бережно хранить память о подвиге предков в годы Великой Отечественной войны, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
Его слова приводит РИА Новости.
Соответствующее обращение к гражданам глава дипломатического представительства приурочил к 81-й годовщине Победы.
Нечаев пояснил, что принципиально важным остаётся официальное признание Берлином преступлений Третьего рейха на территории Советского Союза в качестве геноцида народов СССР.
По его словам, необходимо активно противодействовать любым попыткам фальсификации истории и искажения роли Красной армии во Второй мировой войне.
«Долг каждого из нас — с честью, достойно нести знамя народа-победителя, беречь память о тех, кто погиб в той страшной войне», — отметил Нечаев.
В преддверии Дня Победы в Берлине планируют запретить демонстрацию любой российской и советской символики. Согласно информации газеты «Известия», ограничения будут действовать 8 и 9 мая.
В посольстве заявили, что действия властей Берлина «поражают абсурдностью и цинизмом».