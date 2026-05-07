Чудо наяву: «Локомотив» отыгрался со счёта 1:3, дожал «Авангард» во втором ОТ и вышел в финал Кубка Гагарина

«Локомотив» победил «Авангард» в решающем седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Несмотря на то, что Никита Кирьянов вывел хозяев вперёд на 25-й секунде, омичи достаточно быстро восстановили равновесие, а затем в середине второго периода забросили ещё две шайбы усилиями Константина Окулова и Джозефа Чеккони. Однако Максим Шалунов и Егор Сурин помогли ярославцам снова оформить камбэк и перевести игру в овертайм. А уже там Максим Берёзкин поставил точку и привёл в восторг переполненную арену.
После четвёртого матча серии с «Локомотивом» мало кто сомневался, что «Авангард» попадёт в финал Кубка Гагарина. Он вёл со счётом 3−1 и остановился в шаге от достижения заветной цели.
Однако железнодорожники сделали практически невозможное. Сначала разгромили оппонентов дома, а затем совершили невероятный камбэк на выезде. За 33 секунды до конца основного времени они уступали — 0:2, но спаслись благодаря дублю Максима Шалунова. А во втором овертайме вырвали победу.
Теперь действующие обладатели трофея имели возможность завершить противостояние на «Арене-2000-Локомотив». Удивительно, но команды в третьем сезоне подряд доигрались до седьмой встречи в плей-офф. Только ранее их пути дважды пересекались в четвертьфинале. В обоих случаях «ястребы» спасались с 1−3, но в решающем матче терпели поражение на выезде. Например, год назад уступили в овертайме.
Сейчас после случившегося им самим необходимо было взять себя в руки и собраться. На руку ярославцам было и «проклятие» Ги Буше. Коллективы под его руководством ни разу не проходили дальше полуфинала во взрослых турнирах, даже если вели в счёте. На этой же стадии он дважды останавливался в Кубке Стэнли: с «Тампа-Бэй» в 2021-м и «Оттавой» в 2017-м.
Команды во главе с Бобом Хартли, напротив, регулярно творили камбэки в плей-офф, в том числе в финалах. Далеко за примерами ходить не надо. Тот же «Авангард» под руководством канадца в решающей серии проигрывал ЦСКА — 1−2 в 2021-м, но в итоге взял Кубок Гагарина.
Правда, на физическом состоянии соперников могло сказаться ожидание вылета. «Локомотив» планировал отправиться домой в понедельник сразу после матча, но вынужден был задержаться на ночь. Не сумели вовремя выехать и омичи. Но 5 мая команды всё-таки добрались до Ярославля.
Что касается составов, хозяева не стали делать никаких перестановок. Буше, напротив, решился на серьёзные рокировки в звеньях. Так, в первой атакующей тройке компанию Василию Пономарёву составили Александр Волков и Константин Окулов. А Наиля Якупова во второй поменял Эндрю Потуральски.
Решающий матч начался так, словно предыдущий не заканчивался. Ярославцам потребовалось всего 25 секунд, чтобы открыть счёт. Причём гол получился отчасти курьёзным. Никита Кирьянов после рикошета от борта оказался в отличной ударной позиции прямо по центру и отправил шайбу в дальний угол над ловушкой Никиты Серебрякова.
Другой коллектив в подобной ситуации мог сломаться, но только не омичи. Они завладели инициативой и сразу закрепились в чужой зоне. При этом в любой ситуации пытались наносить броски, пусть даже от борта. Делалось это в надежде на рикошеты и подставления. Да и Даниил Исаев по ходу серии допустил целый ряд результативных ошибок.
И уже на шестой минуте гости восстановили статус-кво, хотя претензии вратарю предъявить сложно. Великолепно в этом эпизоде проявил себя Волков, нашедший пасом Дамира Шарипзянова. Исаев выручил после могучего щелчка защитника из левого круга, но Волков оказался первым на добивании.
Пропустив, уже хозяева вынудили оппонентов обороняться. Те делали это спокойно и без лишней суеты и львиную долю выстрелов просто блокировали, хотя и Серебряков приходил на выручку. А сами записали себе в актив больше бросков (13:10) и создали несколько неплохих моментов. Чего стоил контрвыпад Якупова и Максима Лажуа, когда легионер, воспользовавшись пасом одноклубника, едва не попал в створ.
Второй отрезок подопечные Хартли тоже начали заметно активнее. Они по традиции пользовались тем, что оппоненты менялись на дальней скамейке, и пытались осуществлять смены. Вот только гости были к этому готовы и сами с удовольствием убегали в чужую зону.
Чего стоит выход Окулова один на один с голкипером после «обреза» Даниила Мисюля. Форвард пытался направить снаряд ему между щитков, но не преуспел. Ярославцы куда чаще тревожили Серебрякова, но тот хладнокровно намертво фиксировал шайбу.
А на 26-й минуте действующие чемпионы опять подарили шанс Окулову, и на этот раз он им воспользовался. Теперь Егор Сурин допустил падение. Лучший бомбардир и снайпер плей-офф подхватил шайбу и из-под защитника отправил её в дальний угол.
Болельщики железнодорожников явно не ожидали подобного и находились в смятении. Их любимцы снова прижимали омичей к воротам и не позволяли сменяться, но отправить шайбу в сетку никак не удавалось. Зато «Авангард» увеличил преимущество в казалось бы абсолютно безнадёжном эпизоде. Джозеф Чеккони бросил практически с нулевого угла, и снаряд чудом проскочил между штангой и плечом Исаева.
Однако ярославцы не были бы собой, если бы дрогнули. Напротив, они снова включились в концовке. Причём в трудный миг напомнил о себе Шалунов, оформивший дубль в предыдущей встрече. За 31 секунду до перерыва форвард зарядил с кистей точно под перекладину.
Заключительный отрезок гости начали активнее и даже нанесли несколько бросков. А Джованни Фьоре в одном из эпизодов получил по лицу, но сумел продолжить игру.
Далее «ястребам» пришлось преимущественно обороняться. Но они продолжали делать это грамотно: не пускали оппонентов на пятак и выжимали к бортам, откуда создать опасность было почти невозможно. Вдобавок практически не допускали вбрасываний. А поскольку меняться требовалось у ближней скамейки, Буше регулярно освежал состав.
Однако подходы у хозяев, разумеется, возникали. Например, активный Сурин бросил с неудобной руки, и Серебряков не сразу зафиксировал шайбу. Куда перспективнее смотрелся выход Кирьянова, когда после его щелчка из правого круга соперников выручил голкипер.
Но долго так продолжаться не могло. За восемь с небольшим минут до конца основного времени подопечные Хартли всё-таки восстановили равновесие. Причём опять здорово сыграл Сурин, бросивший с неудобной руки.
До сирены оставалось достаточно времени, и воодушевлённые ярославцы вполне могли поставить точку. Например, тот же Сурин совершил красивый сольный проход и выполнил чуть неудачный прострел на дальнюю штангу Фрейзу. Затем Артур Каюмов вырвался на оперативный простор и угодил в щитки вратарю. Наконец, в концовке Мартин Гернат просто не попал в створ. Омичи даже не помышляли о контратаках и просто отбивались.
В овертайме интереснее смотрелсь уже они. Однако в целом коллективы действовали с оглядкой на собственные владения. Чуть больше моментов создали именно гости. Например, Окулов, воспользовавшись отскоком от лицевого борта, едва не перевёл снаряд в сетку. А Лажуа из убойной позиции не попал в дальний.
Железнодорожники, складывалось впечатление, все силы потратили на невероятное спасение и отвечали реже. Но и Серебрякову приходилось выручать. Чего стоит щелчок Сурина из правого круга. А незадолго до перерыва точку чуть не поставил Радулов. Ветеран объехал ворота и выполнил прострел на пятак, но Шалунов немного не успел замкнуть.
Однако во втором овертайме, на 90-й минуте, ярославцы всё-таки поставили точку, проведя роскошную контратаку. Максим Берёзкин спокойно въехал в чужую зону и бросил из-под защитника в дальний угол.
Таким образом, ярославцы во втором матче серии с омичами подряд совершили камбэк и вырвали победу в овертайме. Теперь они сразятся за Кубок Гагарина с «Ак Барсом».