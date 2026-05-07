Bloomberg: Пентагон и Scale AI заключили контракт на $500 млн для внедрения ИИ

НЬЮ-ЙОРК, 7 мая. /ТАСС/. Военное министерство США и компания Scale AI заключили контракт на $500 млн. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Пентагон рассчитывает, что сотрудничество с этой компанией поможет наладить процесс обработки данных и принятия решений, указывает агентство. Как отмечается, сумма соглашения в пять раз больше контракта, полученного Scale AI от Пентагона в сентябре 2025 года. По мнению руководителя направления по работе компании с государственным сектором Дэна Тадросса, новый контракт «доказывает, что министерство стремится внедрить эту технологию».
Bloomberg напомнил, что в январе глава Пентагона Пит Хегсет объявил о намерении внедрять больше инструментов на базе ИИ и устранять бюрократические барьеры на пути к их применению.