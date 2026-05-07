МВД ФРГ планирует расширить полномочия спецслужб и разведки

БЕРЛИН, 7 мая. /ТАСС/. Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил о намерении расширить полномочия спецслужб ФРГ. Об этом пишет газета Bild.
По информации издания, цель главы МВД заключается в том, чтобы превратить Федеральную разведывательную службу Германии (БНД, служба внешней разведки страны) и Ведомство по охране конституции в две мощные структуры, которые будут добывать больше секретной информации, чем раньше. «Я хочу превратить нашу разведывательную службу в настоящую спецслужбу», — приводит газета слова Добриндта.
В частности, планируется, что агенты БНД и Ведомства по охране конституции в будущем должны не просто добывать информацию, но и активно вмешиваться в ситуацию. Так, агенты БНД в будущем должны получить возможность нейтрализовать противника в случае кибератак из-за рубежа. Это должно работать в том числе за счет того, что агенты будут заваливать нападающего в сети электронными письмами и цифровыми запросами. Как отмечает Bild, перегрузка должна привести к разрушению линий связи противника.
Кроме того, по данным издания, агенты БНД должны получить возможность, например, портить чертежи или конструкцию деталей беспилотников. Цель заключается в том, чтобы ослабить боевую мощь противников. Раньше это было запрещено. Аналогичная ситуация с военными самолетами: их программное обеспечение обычно требует ежедневной проверки и обновления. Реформа затронет и этот аспект: в будущем шпионы БНД должны иметь возможность мешать таким обновлениям в сопредельных государствах или саботировать их, замечает газета.
Вместе с тем правительство ФРГ хочет улучшить слежку за террористическими группами. Причина кроется в том, что до сих пор в спецслужбы ФРГ поступает много данных от иностранных разведслужб (например, из США). Однако правительство Германии опасается, что этот информационный поток может прерваться, указывает Bild. Реформа, как утверждал Добриндт, необходима, «чтобы иметь возможность противостоять современным гибридным угрозам и защищаться от шпионажа, саботажа и кибератак».
В связи с этим, как считает издание, вполне возможно, что агенты спецслужб ФРГ будут собирать еще больше информации за рубежом (например, прослушивать мобильные телефоны). Кроме того, секретные данные о террористах должны храниться дольше. До сих пор во многих случаях их приходилось уничтожать уже через 6 месяцев или, самое позднее, через 10 лет, резюмирует Bild.