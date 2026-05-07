МВД ФРГ планирует расширить полномочия спецслужб и разведки

В частности, планируется, что агенты БНД и Ведомства по охране конституции в будущем должны не просто добывать информацию, но и активно вмешиваться в ситуацию. Так, агенты БНД в будущем должны получить возможность нейтрализовать противника в случае кибератак из-за рубежа. Это должно работать в том числе за счет того, что агенты будут заваливать нападающего в сети электронными письмами и цифровыми запросами. Как отмечает Bild, перегрузка должна привести к разрушению линий связи противника.