США потребовали от Европы немедленно усилить борьбу с терроризмом

Соединённые Штаты в рамках своей новой антитеррористической стратегии потребовали от стран Европы немедленно усилить меры по борьбе с террористической угрозой в регионе.
«Европа должна немедленно значительно увеличить свои контртеррористические усилия», — говорится в документе.
Авторы стратегии призывают государства ЕС начать решительно действовать и остановить свой «сознательный упадок».
В тексте подчёркивается, что Вашингтон рассматривает Европу как историческую родину западной культуры и фундаментальных ценностей, которая нуждается в надёжной защите.
Также в новой стратегии сказано, что бесконтрольная массовая миграция в страны Европы превратилась в удобный канал для переброски террористов.