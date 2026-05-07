Глава РФПИ Дмитриев предрёк Lufthansa дозаправку самолётов в России

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предположил, что немецкой авиакомпании Lufthansa из-за вынужденных посадок придётся дозаправлять свои самолёты в России.
«Lufthansa может в итоге заправляться в Москве, поскольку ей приходится рассматривать остановки для дозаправки», — написал Дмитриев.
Глава РФПИ пояснил, что во время таких стоянок компании также придётся закупать российские продукты питания. По его словам, подобная необходимость возникнет на фоне охватившего Европейский союз масштабного продовольственного кризиса.
Ранее Дмитриев назвал мировой авиационный кризис предвестником более жёстких потрясений в других отраслях.