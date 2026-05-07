К Сафонову вопросов нет, к судьям — предостаточно: ПСЖ сыграл вничью с «Баварией» и второй раз подряд вышел в финал ЛЧ

«Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с «Баварией» в ответном матче и во второй раз подряд вышел в финал Лиги чемпионов. Усман Дембеле открыл счёт уже на третьей минуте после изумительного прохода Хвичи Кварацхелии по флангу. Всё оставшееся время мюнхенцы пытались хотя бы восстановить паритет, но никак не могли огорчить Матвея Сафонова. При этом главный арбитр сначала пожалел Нуну Мендеша за игру рукой в середине поля, а потом в двух спорных ситуациях не назначил в ворота гостей пенальти. И лишь в компенсированное время Гарри Кейн помог своей команде уйти от поражения.
Первый полуфинальный матч между ПСЖ и «Баварией» стал настоящим украшением Лиги чемпионов. Однако ответный обещал получиться не менее ярким.
Если бы действующие обладатели трофея одержали разгромную победу, интрига могла умереть. А так они имели преимущество всего в один гол. Потому Луис Энрике предостерегал подопечных от расслабленности.
«Первое, что хочу донести: когда играете против такого соперника — а это несомненно сильнейшая команда, с которой мы сталкивались — преимущество в один мяч ничего не значит. У нас есть опыт прошлого сезона. Мы всегда стремимся оправдать ожидания наших болельщиков», — цитирует специалиста RMC Sport.
Многие верили в камбэк мюнхенцев. Это неудивительно, учитывая то, насколько мощно они выглядят дома в текущем сезоне. Только в рамках ЛЧ выиграли все шесть встреч, и в пяти из них отличились три раза или более. А «Реал» в четвертьфинале одолели со счётом 4:3, хотя уступали трижды.
Тем более немецкий гранд, в отличие от соперников, гарантировал себе титул в Бундеслиге и мог сосредоточиться на еврокубке. Впрочем, и Энрике в последней игре Лиги 1 с «Лорьяном» поберег многих лидеров, в том числе Матвея Сафонова. В итоге фаворит неожиданно потерял очки.
Важно, что в Германию прибыли почти все ключевые исполнители. Под вопросом был лишь выход на поле Ашрафа Хакими, получившего повреждение неделю назад. В «Баварии» ждали возвращения в строй Сержа Гнабри. В итоге ни тот, ни другой в заявку не попали.
Встреча началась для гостей лучше не придумаешь. Уже на третьей минуте они открыли счёт, проведя идеальную контратаку. Хвича Кварацхелия, как и неделей ранее, легко ворвался в штрафную и от лицевой выполнил прострел на Усмана Дембеле. А форварду оставалось не промахнуться.
Так хозяева оказались в затруднительном положении и вынуждены были забивать минимум два мяча и раскрываться ещё сильнее. Однако соперники действовали непривычно для себя грамотно в обороне и почти не оставляли свободных зон. А на правом краю за Майклом Олисе внимательно следил Нуну Мендеш, уже в дебюте получивший жёлтую карточку за фол на нём.
При этом подопечные Энрике сами регулярно убегали вперёд. Особенно активен был Хвича. В одном из эпизодов он сместился слева в центр и пробил с рикошетом. Партнёров выручил Мануэль Нойер. Но по-настоящему ветеран спас команду, когда по истечении получаса Мендеш пробил головой с отскоком от газона.
Постепенно давление со стороны «Баварии» возрастало, а моменты у ворот Сафонова возникали всё чаще. До поры не хватало немного везения. Например, Олисе обыграл Мендеша справа, ворвался в штрафную, убрал мяч под левую ногу и не попал в дальнюю девятку.
Не обошлось и без сразу двух спорных судейских решений. Причём произошедших один за другим. Сначала Жоау Педру Пиньейру не показал второй «горчичник» за попадание мяча в руку соотечественнику Мендешу, когда Конрад Лаймер попытался прокинуть снаряд мимо него.
Спустя всего пару минут после подачи в штрафную Сафонов неуверенно сыграл на выходе. Витинья попытался вынести мяч, но попал в руку уже Жоау Невешу. Рефери и тут на точку указывать не стал, а коллеги на VAR почему-то не подсказали ему.
В концовке тайма наконец напомнил о себе россиянин. Джамалу Мусиале позволили прорваться к штрафной прямо по центру и пробить низом. Отечественный футболист вытянулся в струну и парировал удар. Наконец, в компенсированное время гостям откровенно повезло, когда Жонатан Та на подаче углового чудом не попал в створ. Матвей лишь проводил снаряд глазами.
Во второй 45-минутке у немецкого гранда не оставалось другого выбора, кроме как запереть соперников на их половине. Однако толку от этого практически не было. Мюнхенцы перекатывали мяч возле чужой штрафной без реального обострения. Гости же выстроили стену и практически не позволяли проникать внутрь. А при необходимости грамотно тянули время.
И даже Сафонову приходилось выручать не слишком часто. В общей сложности он записал себе в актив пять сейвов. Но реально спас в памятном эпизоде незадолго до перерыва. В остальных случаях снаряд спокойно прилетал ему в руки. Запомнился разве что эпизод, когда Луис Диас, воспользовавшись прострелом с фланга, обработал мяч и пробил в ближний. Матвей оказался начеку. Плюс уверенно действовал на выходе.
А вот его визави Нойер трудился в поте лица и фактически в одиночку хранил интригу. Один Дезире Дуэ упустил два потрясающих шанса отличиться. Оба раза хозяев спас 40-летний вратарь.
В довершение всех бед для «Баварии», в концовке Энрике дополнительно перестраховался и перестроился на схему с тремя центральными защитниками. На помощь к Вильяму Пачо и Маркиньосу вышел Лукас Бералдо. Втроём они справлялись со всеми пасами и навесами в штрафную.
Единственное, в концовке хозяева опять остались недовольны вериктом рефери. После выстрела Лаймера мяч попал в прижатую руку Невешу, однако нарушение правил зафиксировано не было. Одиннадцатиметровый не назначили и здесь.
В свою очередь, парижане продолжали упускать моменты. Сначала Хвича убежал почти на рандеву с Нойером, но толком не попал по мячу. А затем Мануэль парировал обводящий удар Брэдли Баркола в дальний угол.
Складывалось впечатление, в концовке и сами подопечные Венсана Компани не верили в успех, хотя судья добавил пять минут. Однако в компенсированное время всё-таки сумели огорчить Сафонова. Всё началось с неудачного выноса россиянина за боковую. Оппоненты тут же провели атаку. И на 94-й Йозуа Киммих отдал разрезающий пас в штрафную на Гарри Кейна, а тот выстрелил в ближнюю девятку без шансов для вратаря.
Но шансов забить ещё у них не было. Парижане грамотно затянули время и добились своего.
Таким образом, им удалось во второй раз подряд пробиться в финал главного еврокубка. В XXI веке подобное получалось только у «Реала», «Ливерпуля», «Баварии» и «Манчестер Юнайтед». На этот раз помешать им провести удачную защиту трофея постарается «Арсенал», накануне выбивший из борьбы «Атлетико». Встреча состоится 30 мая.
А для отечественных болельщиков особенно важно, что Сафонов стал первым российским футболистом, дважды подряд вышедшим в финал ЛЧ. Однако если год назад на последнем рубеже парижан блистал Джанлуиджи Доннарумма, то теперь штаб доверяет воспитаннику «Краснодара».