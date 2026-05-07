К Сафонову вопросов нет, к судьям — предостаточно: ПСЖ сыграл вничью с «Баварией» и второй раз подряд вышел в финал ЛЧ

«Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с «Баварией» в ответном матче и во второй раз подряд вышел в финал Лиги чемпионов. Усман Дембеле открыл счёт уже на третьей минуте после изумительного прохода Хвичи Кварацхелии по флангу. Всё оставшееся время мюнхенцы пытались хотя бы восстановить паритет, но никак не могли огорчить Матвея Сафонова. При этом главный арбитр сначала пожалел Нуну Мендеша за игру рукой в середине поля, а потом в двух спорных ситуациях не назначил в ворота гостей пенальти. И лишь в компенсированное время Гарри Кейн помог своей команде уйти от поражения.