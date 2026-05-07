Мерц заявил о «глубоком эпохальном переломе» в Германии

Во время выступления на конференции в земле Северный Рейн — Вестфалия Мерц отметил, что Германия оказалась в ситуации, когда глобальные процессы совпали с нерешёнными структурными проблемами внутри государства. Канцлер считает, что нынешний этап станет тем «эпохальным переломом», с которым сталкивается каждое поколение.
Он обратил внимание на скорость происходящих событий. По его словам, международная ситуация меняется стремительно, а возникающие кризисы требуют от властей быстрых решений. Мерц подчеркнул, что Берлин регулярно сталкивается с новыми проблемами, причём речь идёт не только о внешнеполитических вопросах. Последствия мировых кризисов всё заметнее отражаются на жизни внутри Германии.
А ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль представил план из шести пунктов, который, по его замыслу, должен изменить подход к работе Европейского союза и повысить его эффективность в вопросах внешней политики и безопасности. Одним из ключевых элементов реформы стало расширение практики «усиленного сотрудничества».
