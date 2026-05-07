ФСБ рассекретила данные о самоубийстве Адольфа Гитлера

Вейдлинг сообщил, что узнал о самоубийстве Гитлера 30 апреля в 17:00 по местному времени, когда был вызван в Имперскую канцелярию. Там он был приглашен в комнату фюрера, где находились такие высокопоставленные нацисты, как рейхсканцлер, министр пропаганды Йозеф Геббельс, рейхсляйтер Мартин Борман и начальник генерального штаба сухопутных войск генерал Ганс Кребс. Именно Кребс сообщил Вейдлингу, что Гитлер совершил самоубийство около 15:00 того же дня, а его тело было кремировано в воронке от снаряда в саду Имперской канцелярии. Вейдлингу было приказано не разглашать эту информацию до дальнейших указаний.