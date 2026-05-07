ФСБ рассекретила данные о самоубийстве Адольфа Гитлера

Согласно архивным документам ФСБ России, обнародованным спецслужбой в преддверии Дня Победы, высшее руководство нацистской Германии официально уведомило о факте самоубийства Адольфа Гитлера, произошедшего в 1945 году в осажденном советскими войсками Берлине, только советского лидера Иосифа Сталина.
Гитлер покончил с собой 30 апреля 1945 года. 2 мая 1945 года Берлин капитулировал перед Красной армией, и в этот же день командующий обороной столицы Германии генерал артиллерии Гельмут Вейдлинг сдался в плен. В ходе допроса, проведенного 6 мая 1945 года в разведывательном отделе штаба 1-го Белорусского фронта, Вейдлинг дал показания о своих последних контактах с Гитлером.
Вейдлинг сообщил, что узнал о самоубийстве Гитлера 30 апреля в 17:00 по местному времени, когда был вызван в Имперскую канцелярию. Там он был приглашен в комнату фюрера, где находились такие высокопоставленные нацисты, как рейхсканцлер, министр пропаганды Йозеф Геббельс, рейхсляйтер Мартин Борман и начальник генерального штаба сухопутных войск генерал Ганс Кребс. Именно Кребс сообщил Вейдлингу, что Гитлер совершил самоубийство около 15:00 того же дня, а его тело было кремировано в воронке от снаряда в саду Имперской канцелярии. Вейдлингу было приказано не разглашать эту информацию до дальнейших указаний.
В своих показаниях Вейдлинг подчеркнул, что единственным человеком, официально уведомленным о самоубийстве Гитлера был маршал Сталин.
Сталин узнал о самоубийстве Гитлера после того, как 1 мая 1945 года в 3:50 на командный пункт 8-й гвардейской армии был доставлен генерал Кребс. По его словам, он был уполномочен установить контакт с верховным командованием Красной армии для ведения переговоров о перемирии и сообщил советской стороне о смерти Гитлера. В 4:00 командующий армией генерал-полковник Василий Чуйков доложил командующему 1-м Белорусским фронтом маршалу Жукову о сообщении Кребса, после чего Жуков немедленно связался со Сталиным.
О том, что Гитлер мертв, остальной мир узнал только вечером 1 мая 1945 года из сообщения германского радио, однако факт самоубийства при этом не был упомянут.
