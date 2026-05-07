ФСБ: Сталин был единственным, кого нацисты известили о самоубийстве Гитлера

О самоубийстве Гитлера Вейдлинг узнал 30 апреля 1945 года около 17:00, когда его вызвали в имперскую канцелярию. Там начальник генштаба сухопутных войск генерал Ганс Кребс сообщил ему, что днём примерно в 15:00 фюрер покончил с собой, а его тело сожжено в саду канцелярии. При этом Кребс приказал Вейдлингу хранить молчание о смерти Гитлера до особых указаний.