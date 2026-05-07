Мерц заявил об «эпохальном переломе» в мире и о процессе реформ в ФРГ

Он назвал вызовом ситуацию, с которой столкнулась Германия, «причем вызовом в двойном смысле». «Это касается геоэкономики, и те потрясения, которые сейчас переживает мир, накладываются на накопившиеся структурные проблемы нашей страны. Все вместе это создает необходимость действовать, причем, пожалуй, самую масштабную из тех, что мы видели в последние десятилетия, если не со времен окончания Второй мировой войны», — заявил Мерц на экономической конференции, организованной властями федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия.
При этом он отметил, что речь идет не просто о конъюнктурном кризисе или структурном сбое. «Мы являемся свидетелями глубокого эпохального перелома, подобного тому, что каждое поколение переживает однажды. Нам, родившимся после Второй мировой войны, до сих пор просто везло. Но теперь, спустя 80 лет после окончания войны, мы переживаем это так же, как и каждое поколение в предыдущие столетия — и наше тоже, пусть и спустя 80 лет. Но теперь этот эпохальный перелом наступил», — утверждал канцлер ФРГ.
Германия сталкивается с таким явлением ежедневно. «Это затрагивает нас здесь, внутри страны, это бросает нам вызов и показывает, что мы должны меняться во многих отношениях», — утверждал глава правительства ФРГ. Он указал, что страна переживает реформы и попросил проявить терпение в отношении преобразований, запланированных правительством ФРГ. Мерц подчеркнул, что намерен и дальше ускорять этот процесс.
Ранее президент объединения предпринимателей Северного Рейна — Вестфалии Арндт Гюнтер Кирхгоф призвал правительство ФРГ проявить «мужество по отношению к переменам». «Многие предприниматели разочарованы и расстроены отсутствием у политиков способности к реформам», — заявил он.
6 мая исполнился год с момента начала работы под руководством Мерца правительства ФРГ, состоящего из консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ). По результатам опросов, позиции ХДС/ХСС и СДПГ заметно пошатнулись. Тем временем «Альтернатива для Германии» в некоторых рейтингах уже занимает первое место, становясь самой популярной партией.