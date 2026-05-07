Белый дом назвал Иран угрозой для США

ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа считает Иран главной угрозой Соединенным Штатам, исходящей из Ближневосточного региона, следует из новой стратегии США по противодействию терроризму.
«Наибольшая угроза для США, идущая с Ближнего Востока, исходит именно от Ирана, как напрямую, в виде его ядерного и ракетного потенциала, так и косвенно, в виде миллиардов долларов, которые он направляет своим террористическим прокси, включая “Хезболлах”, — говорится в документе.
Как ранее сообщал Axios, в Белом доме считают, что США и Иран могут вскоре подписать состоящий из 14 пунктов меморандум об окончании конфликта, документ даст старт фазе переговоров между государствами.
Меморандум, по данным портала, включает объявление о завершении конфликта и начале 30-дневного периода переговоров по вопросам ядерной программы Тегерана, отмены американских санкций и открытия Ормузского пролива, отказ Ирана от намерений получить ядерное оружие и мораторий на обогащение урана на срок не менее 12 лет.