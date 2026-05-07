США будут применять силу против Ирана, пока видят в нем угрозу

Как следует из документа, «решительные действия», к числу которых американская администрация относит убийство в 2020 году командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части вооруженных сил Ирана) генерала Касема Сулеймани, удары по иранским ядерным объектам в июне прошлого года, а также войну против Ирана, «будут продолжаться до тех пор, пока Тегеран не перестанет представлять угрозу Соединенным Штатам». В документе также изложена позиция, согласно которой США «продолжат концентрироваться на кинетических, разведывательных и кибероперациях против иранских прокси-сил».