США будут применять силу против Ирана, пока видят в нем угрозу

Об этом говорится в Стратегии борьбы с терроризмом, которую опубликовала американская администрация.

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. США намерены продолжать применять силу против Ирана до тех пор, пока не придут к выводу об отсутствии угрозы с его стороны. Такая позиция изложена в опубликованной в среду американской администрацией Стратегии борьбы с терроризмом.

Как следует из документа, «решительные действия», к числу которых американская администрация относит убийство в 2020 году командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части вооруженных сил Ирана) генерала Касема Сулеймани, удары по иранским ядерным объектам в июне прошлого года, а также войну против Ирана, «будут продолжаться до тех пор, пока Тегеран не перестанет представлять угрозу Соединенным Штатам». В документе также изложена позиция, согласно которой США «продолжат концентрироваться на кинетических, разведывательных и кибероперациях против иранских прокси-сил».

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. По данным иранской стороны, за 40 дней войны в результате американо-израильских ударов погибли 3 375 иранцев. 11 апреля делегации Тегерана и Вашингтона провели переговоры в Исламабаде, однако не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. 21 апреля президент США заявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. Как сообщило иранское государственное телевидение, Тегеран не намерен признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление режима прекращения огня и будет поступать в соответствии со своими интересами.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
