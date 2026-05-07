В Дагестане обвиняемую в смерти дочери женщину поместили в психдиспансер

В Дербенте 20 февраля сотрудники полиции при проверке документов у местной жительницы обнаружили, что у нее в коляске находится мертвый ребенок. Следствие возбудило уголовное дела о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным следствия, причиной смерти дочери, которой было год и три месяца, могло стать истощение. Дербентский городской суд тогда заключил женщину под стражу.