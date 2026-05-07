В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели ограничения полётов

В аэропортах Геленджика и Краснодара введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов.
Об этом сообщает Росавиация.
Специалисты пояснили, что согласно действующим ограничениям, аэропорт Геленджика теперь принимает и отправляет рейсы с 08:30 до 20:00 мск, а воздушная гавань Краснодара — с 09:00 до 23:00 мск.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Ранее на территории аэропорта Калуги были введены временные ограничения на приём и отправку воздушных судов.