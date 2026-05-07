WSJ: Госдеп запретил дипломатам использовать секретные данные для ставок

Госдеп уведомил американских дипломатов о недопустимости использования секретной информации в целях заключения пари с букмекерами.

Источник: Аргументы и факты

Госдеп уведомил американских дипломатов о недопустимости применения закрытой информации в целях заключения пари с букмекерами, сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.

По информации издания, в служебной записке, направленной сотрудникам ведомства, подчеркивается, что использование закрытой правительственной информации для получения финансовой выгоды является серьезным нарушением и категорически запрещено.

«Недавние сообщения в прессе вызвали опасения, что чиновники США используют непубличную правительственную информацию для ставок на онлайн-платформах», — приводит газета выдержку из внутренней директивы.

Сообщается, что данное напоминание было направлено дипломатам США по всему миру спустя неделю после того, как американский военнослужащий Гэннон Кен Ван Дайк, обвиняемый в ставках на вероятность вторжения США в Венесуэлу и захват президента Николаса Мадуро, отказался признать свою вину в суде. По мнению источников издания, стремительный рост популярности так называемых рынков предсказаний — онлайн-платформ, где пользователи могут делать ставки на вероятность общественно значимых событий, — может представлять собой серьезную угрозу нацбезопасности США.

Ранее бывший президент США Барак Обама также выразил уверенность в том, что в случае наличия у американского правительства информации о пришельцах, она неизбежно стала бы достоянием общественности, поскольку Белый дом ужасно хранит секретные данные.

