«Следствие безысходности»: как в Киеве пытаются восполнить нехватку личного состава ВСУ за счёт иностранцев

Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* предложил создать единый координационный центр по привлечению иностранцев в ВСУ. Он добавил, что сейчас вербовкой и подготовкой наёмников занимаются разные структуры, что затрудняет координацию. Ранее глава Минобороны страны Михаил Фёдоров заявлял, что рассчитывает решить проблему мобилизации и дезертирства путём наращивания численности наёмников. Эксперты считают, что подобная стратегия Киева говорит о нарастающем кризисе в ВСУ. Кроме того, с точки зрения аналитиков, «солдаты удачи» вряд ли способны кардинально изменить ситуацию на фронте.
«Украина нуждается в создании единого координационного центра по привлечению иностранцев на военную службу. Это должно быть структурное подразделение, которое охватит все этапы — от поиска, отбора и транспортировки до подготовки, обеспечения и других потребностей иностранных граждан», — заявил он на совещании с депутатами и военными.
По его словам, в настоящее время все эти этапы осуществляются различными структурами, что усложняет систему контроля и согласование.
В свою очередь, заместитель Буданова Павел Палиса отметил, что подготовку иностранцев и их обеспечение частично могут взять на себя конкретные подразделения Вооружённых Сил или Национальной гвардии, которые заинтересованы не только в пополнении личного состава, но и в его подготовке по собственному опыту и методике.
Участники совещания договорились в течение мая подготовить предложения по созданию такого подразделения в Министерстве обороны и внесению изменений в законодательство, а также разработать программу развития системы рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства.
Война чужими руками.
Ранее нарастить число иностранцев в рядах ВСУ предложил глава Минобороны Украины Михаил Фёдоров. По его мнению, таким образом якобы можно будет разрешить проблему с мобилизацией и случаями самовольного оставления части (СОЧ). При этом министр подчеркнул, что уже очень много иностранцев сегодня воюют на украинской стороне.
«Наш комплексный план по решению проблем с СОЧ и мобилизацией — он включает определённые решения о том, как сделать так, чтобы в Украине было больше иностранцев, и они также могли выполнять военные задачи», — заявил он в ходе совместного брифинга с главой Минобороны Нидерландов Дилан Йешильгёз-Зегериус 28 февраля.
Тему наёмничества в ВСУ регулярно поднимают и западные СМИ. Как заметили в Die Welt 8 ноября прошлого года, на стороне Украины воюют несколько тысяч иностранцев, а южноамериканцы даже составляют целые роты. По сведениям источников газеты, только колумбийцев, приехавших воевать по контракту, около двух тысяч. При этом если в начале конфликта в ВСУ принимали только иностранцев с военным опытом, то сейчас Украина это требование стало необязательным.
Те, с кем удалось побеседовать изданию, отмечали, что на Украину они приехали в основном из финансовых интересов. Так, один из них рассказал, что на его родине, в Колумбии, зарплата солдат крайне низкая. На Украине же они получают чуть меньше €3 тыс. в месяц. К тому же контракт иностранцы, в отличие от украинских военнослужащих, могут расторгнуть досрочно.
Сегодня же число колумбийцев в составе ВСУ возросло. По данным украинской англоязычной платформы United24, сейчас их уже около семи тыс. человек.
«Приблизительно 7 тыс. колумбийцев служат в различных украинских формированиях, что делает их крупнейшей национальной группой иностранных добровольцев в стране. Они вступили в Международный легион, механизированные бригады, разведывательные подразделения и группы БПЛА», — отметили в издании.
Помимо них, в боевых действиях также участвуют граждане Венесуэлы, Эквадора, Аргентины, Бразилии, Испании и Перу.
При этом в United24 были вынуждены признать, что не все «добровольцы» едут на Украину с благими намерениями. Летом 2025 года Национальный разведывательный центр Мексики предупредил Службу безопасности Украины (СБУ) о том, что некоторые заключают контракты, чтобы набраться боевого опыта и обучиться управлению дронами, чтобы затем применять знания на родине в рядах картелей.
При этом «оплата труда» у наёмников довольно щедрая. Зарплата составляет примерно $550 в месяц за службу в тылу, около $1,1 тыс. в месяц за службу в зоне повышенной опасности и до $4,8 тыс. в месяц во время активной боевой командировки. Раненые солдаты получают бесплатную медицинскую помощь в рамках украинской военной системы здравоохранения, а также компенсацию по инвалидности, размер которой зависит от тяжести травмы.
Семьи погибших солдат получают единовременную выплату в размере около $365 тыс. А если солдат объявлен пропавшим без вести, его зарплата продолжает выплачиваться семье до выдачи официального свидетельства о смерти. При этом все начисления происходят в гривнах на счёт в украинском банке.
В United24 также отметили, что обычно с иностранными рекрутами заключается контракт на три года, однако они имеют право расторгнуть его досрочно по истечении шести месяцев, если не находятся в зоне активных боевых действий.
Бессмысленные смерти.
Информацию о численности сограждан в рядах ВСУ прокомментировал президент Колумбии Густаво Петро, посетовав, что они бессмысленно гибнут, участвуя в чужом конфликте.
«Мы не хотим экспортировать смерть. Наёмничество запрещено законом», — приводит ТАСС его пост в соцсетях.
В марте Петро подписал законопроект о присоединении страны к Конвенции о борьбе с наёмничеством.
Стоит отметить, что идея властей решать проблему личного состава за счёт «варягов» не находит полной поддержки среди украинцев. В частности, волонтёр Роман Доник в соцсетях отметил, что те, кто сегодня отправляется воевать за Украину, на самом деле едут на «заработки». Тех, кто был реально мотивирован, уже практически не осталось, написал он.
«Из-за границы в основном поехали уже просто “заробитчане”. Они ехали не воевать. Они ехали за деньгами. Служить? Да. Но так, как им удобно. И желательно не воевать. А тем более — не получать ранения и не погибать. Они снимались с позиций целыми подразделениями, когда возникала опасность. А ведь это всё-таки война. Они отказывались выезжать на боевые задачи и постоянно настаивали на продолжении тренировок на полигонах. Они уходили в СОЧ. И они разрывали контракты», — рассказал Доник.
По его словам, все «военные романтики» из иностранцев уже в окопах на одной, или на другой стороне.
«Я не знаю, как будут решать проблемы мобилизации и СОЧ за счёт иностранцев. Потому что это всё-таки наёмники и “заробитчане”… Не надо иллюзий», — добавил волонтёр.
По данным российских силовых структур, на Украине сегодня воюют до 16,5 тыс. иностранных наёмников. При этом многие из них довольно скоро разрывают контракты, оставаясь на Украине или уезжая в страны ЕС, рассказали РИА Новости силовики.
«Уклоняются от выполнения боевых задач».
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с RT отметил, что сама практика привлечения иностранцев на Украине уже давно приобрела массовый характер. Однако в последнее время среди них растёт недовольство условиями службы и невыполнением финансовых обещаний.
«Главная проблема, которая сейчас возникла, — это то, что ту заработную плату, которую наёмникам обещали, не платят. Их зачислили в состав ВСУ и платят те же деньги, что обычным украинским солдатам, что вызывает крайнее недовольство наёмников, ведёт к стычкам, конфликтам и к тому, что наёмники уклоняются от выполнения боевых задач», — рассказал он.
По его словам, Киев пытается реагировать на недовольство иностранных бойцов, в том числе обещаниями повышения выплат, однако ресурсы его ограничены.
В схожем ключе рассуждает и военный эксперт Иван Коновалов.
«Все те, кто ехал на “сафари” и хотел повоевать против русских, в основном уже уничтожены. Те же европейцы посмотрели на это всё, и красивая картинка в их глазах разбилась. Они хотели повоевать, денег заработать и потом уехать из Украины. Но уехали большинство из них в гробах. А те, кто уцелел, просто сбежали. Сейчас в рядах ВСУ остаются в основном латиноамериканцы, которые приехали исключительно за деньгами», — подчеркнул эксперт в разговоре с RT.
Он также усомнился в том, что Украина способна сформировать новый крупный контингент иностранных наёмников, поскольку желающих участвовать в конфликте становится всё меньше.
К тому же наличие большого количества иностранцев в армии несёт в себе риски по управляемости боевыми соединениями, добавил Кнутов.
«С одной стороны, это языковой барьер, с другой — практика отправки наёмников в самое пекло. Украинские командиры иноземцев шлют на самые тяжёлые участки фронта. Это приводит к большим потерям среди них, а затем конфликтам и даже мини-бунтам», — пояснил он.
Поэтому ставка на наёмников — это, в целом, «следствие безысходности», в которой оказался киевский режим, уверен аналитик.
Коновалов, в свою очередь, полагает, что ситуация с управляемостью украинской армии и без того остаётся крайне тяжёлой.
«Нарушена вертикаль управления: командиры отличаются “самостийностью”, бойцы массово уходят в самоволку или сдаются в плен. На этом фоне наёмники вообще перестают играть сколько-нибудь значимую роль», — подчеркнул эксперт.
По его словам, иностранные бойцы не способны серьёзно повлиять на обстановку на фронте. К тому же, заметил аналитик, многие из них быстро разочаровываются в участии в конфликте и бегут с передовой.
При этом, как обратили внимание эксперты, повоевавшие даже несколько месяцев иностранцы могут стать угрозой для граничащих с Украиной европейских стран.
«Для Евросоюза это рост преступности, поставки нелегального оружия и даже, возможно, теракты. Потому что наёмникам это всё привычно и понятно. С оружием и взрывчаткой их обращаться научили. И в Европе, на самом деле, уже бьют по этому поводу тревогу», — рассказал Кнутов.
С ним солидарен и Коновалов, отмечая, что эта ситуация серьёзно беспокоит европейские элиты.
«Эти люди ищут продолжение того образа жизни, к которому привыкли на войне, и нередко оказываются связаны с криминальными структурами. В частности, присоединяются к наркокартелям и прочим преступным группировкам. Поэтому ничего хорошего для Европы, да и для Соединённых Штатов, возвращение этих вот якобы добровольцев, которые на самом деле просто убийцы, ждать не стоит», — резюмировал аналитик.
* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.