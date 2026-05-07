Власти США назвали Европу инкубатором террористических угроз

Согласно документу, США рассматривают государства-члены НАТО в Европе как важнейших партнеров в сфере безопасности. Однако в стратегии указано, что эти страны одновременно подвержены угрозам терроризма, а также сами могут служить инкубатором террористических угроз.
Особое внимание в документе уделено неконтролируемым миграционным процессам, которые, по мнению авторов стратегии, в условиях слабого пограничного контроля и ограниченных ресурсов европейских спецслужб способствуют созданию условий для подготовки террористических актов против граждан США и Европы.
Ранее посольство США в Лондоне также предупредило о рисках терактов в стране. Соответствующее сообщение было опубликовано на интернет-ресурсе дипломатического представительства.