Власти США назвали Европу инкубатором террористических угроз

США не хотят, чтобы богатые союзники по НАТО в ЕС становились вербовочными центрами.

Источник: Аргументы и факты

В новой стратегии США по противодействию терроризму подчеркивается, что недопустимо превращение экономически развитых стран-членов НАТО в Европе в финансовые и рекрутинговые базы террористических организаций.

Согласно документу, США рассматривают государства-члены НАТО в Европе как важнейших партнеров в сфере безопасности. Однако в стратегии указано, что эти страны одновременно подвержены угрозам терроризма, а также сами могут служить инкубатором террористических угроз.

Особое внимание в документе уделено неконтролируемым миграционным процессам, которые, по мнению авторов стратегии, в условиях слабого пограничного контроля и ограниченных ресурсов европейских спецслужб способствуют созданию условий для подготовки террористических актов против граждан США и Европы.

Ранее посольство США в Лондоне также предупредило о рисках терактов в стране. Соответствующее сообщение было опубликовано на интернет-ресурсе дипломатического представительства.

