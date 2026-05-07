WSJ: США хотят разработать ракеты-перехватчики в разы дешевле Patriot

Как отмечается, стоимость ракеты PAC-3 для комплексов Patriot достигает $4,4 млн. Сухопутные войска США рассчитывают, что новые перехватчики будут обходиться менее чем в $250 тыс. за единицу. «Мы хотим понять, сможем ли мы с нуля создать перехватчик, который будет нашей интеллектуальной собственностью, а затем найти подрядчика для его производства», — приводит издание слова Дрисколла. По планам министра, новый проект будет официально запущен в ближайшие недели, и в течение года состоится демонстрация новой технологии.