WSJ: США хотят разработать ракеты-перехватчики в разы дешевле Patriot

Новая разработка будет обходиться менее чем в $250 тыс. за единицу, сообщила газета.

НЬЮ-ЙОРК, 7 мая. /ТАСС/. ВС США хотят разработать новые ракеты-перехватчики, использовать которые было бы в разы дешевле ракет Patriot. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на министра Сухопутных войск США Дэниела Дрисколла.

Как отмечается, стоимость ракеты PAC-3 для комплексов Patriot достигает $4,4 млн. Сухопутные войска США рассчитывают, что новые перехватчики будут обходиться менее чем в $250 тыс. за единицу. «Мы хотим понять, сможем ли мы с нуля создать перехватчик, который будет нашей интеллектуальной собственностью, а затем найти подрядчика для его производства», — приводит издание слова Дрисколла. По планам министра, новый проект будет официально запущен в ближайшие недели, и в течение года состоится демонстрация новой технологии.

Согласно подсчетам The Wall Street Journal, ВС США в ходе военных действий против Ирана использовали от 1,5 тыс. до 2 тыс. ракет Patriot, THAAD, Standard Missile.

