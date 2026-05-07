Мерц заявил о происходящем в мире «эпохальном переломе»

Глубокий «эпохальный перелом», который переживает каждое поколение, происходит сейчас в мире, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
«Нам, родившимся после Второй мировой войны, до сих пор просто везло. Но теперь, спустя 80 лет после окончания войны, мы переживаем это так же, как и каждое поколение в предыдущие столетия, и наше тоже, пусть и спустя 80 лет. Но теперь этот эпохальный перелом наступил», — пояснил глава правительства на экономической конференции в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия.
Он подчеркнул, что наблюдается не просто конъюнктурный кризис или структурный сбой. Канцлер обратил внимание на то, что ситуацию, в которой, в частности, оказалась Германия, можно считать «вызовом в двойном смысле».
«Это касается геоэкономики, и те потрясения, которые сейчас переживает мир, накладываются на накопившиеся структурные проблемы нашей страны», — сказал Мерц.
По словам главы правительства, подобная ситуация создаёт «масштабную необходимость» действовать. Он уточнил, что ФРГ сталкивается с вызовом каждый день. Канцлер также отметил, что Германия проводит реформы, и призвал жителей страны набраться терпения в ожидании запланированных властями изменений.
Напомним, в марте 2025 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что к 2030 году сформируется новый международный порядок, к чему Европе следует готовиться незамедлительно.