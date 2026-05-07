Мерц заявил о происходящем в мире «эпохальном переломе»

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал ситуацию, в которой оказалась Германия, «вызовом в двойном смысле».

Источник: Аргументы и факты

Глубокий «эпохальный перелом», который переживает каждое поколение, происходит сейчас в мире, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Нам, родившимся после Второй мировой войны, до сих пор просто везло. Но теперь, спустя 80 лет после окончания войны, мы переживаем это так же, как и каждое поколение в предыдущие столетия, и наше тоже, пусть и спустя 80 лет. Но теперь этот эпохальный перелом наступил», — пояснил глава правительства на экономической конференции в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия.

Он подчеркнул, что наблюдается не просто конъюнктурный кризис или структурный сбой. Канцлер обратил внимание на то, что ситуацию, в которой, в частности, оказалась Германия, можно считать «вызовом в двойном смысле».

«Это касается геоэкономики, и те потрясения, которые сейчас переживает мир, накладываются на накопившиеся структурные проблемы нашей страны», — сказал Мерц.

По словам главы правительства, подобная ситуация создаёт «масштабную необходимость» действовать. Он уточнил, что ФРГ сталкивается с вызовом каждый день. Канцлер также отметил, что Германия проводит реформы, и призвал жителей страны набраться терпения в ожидании запланированных властями изменений.

Напомним, в марте 2025 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что к 2030 году сформируется новый международный порядок, к чему Европе следует готовиться незамедлительно.

Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
