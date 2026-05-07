Дмитриев: авиакомпании Lufthansa придётся дозаправлять свои самолёты в РФ

Дмитриев заявил, что Lufthansa придётся закупать российские продукты питания из-за вынужденных посадок.

Источник: Аргументы и факты

Кирилл Дмитриев, занимающий должность спецпредставителя президента РФ по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества с иностранными государствами, высказал предположение о том, что немецкая авиакомпания Lufthansa может быть вынуждена осуществлять дозаправку своих воздушных судов на территории России.

«Lufthansa может в итоге заправляться в Москве, поскольку ей приходится рассматривать остановки для дозаправки», — отметил Дмитриев на своей официальной странице в социальной сети Х*.

Кроме того, он подчеркнул, что в период вынужденных стоянок авиакомпании потребуется приобретать продукцию российского производства из-за существующего в Евросоюзе серьезного продовольственного кризиса.

Ранее Дмитриев также указал на то, что новые американские пошлины на европейские автомобили и грузовой транспорт могут серьёзно осложнить положение промышленности Евросоюза.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

