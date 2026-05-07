Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родригес намерена обратиться к Трампу с призывом снять санкции с Венесуэлы

Президент республики отметила, что отношения с США налаживаются.

КАРАКАС, 7 мая. /ТАСС/. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес намерена обратиться к президенту США Дональду Трампу с призывом отменить введенные против боливарианской республики санкции.

«Я собираюсь настоятельно обратиться к президенту США Дональду Трампу в рамках хороших отношений, которые мы налаживаем, с призывом немедленно прекратить санкции против Венесуэлы», — заявила Родригес в эфире телеканала Venezolana de Televisi? n.

Она напомнила, что во время общенациональной акции «Великое паломничество за Венесуэлу без санкций и за мир» вся страна вышла в конце апреля на улицы, требуя прекращения экономической блокады Венесуэлы. Родригес осудила «антивенесуэльскую риторику экстремистов», которые выступали за блокаду республики и нанесли значительный ущерб населению. Уполномоченный президент подчеркнула, что, несмотря на имеющиеся разногласия, выступает за демократическое сосуществование.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше