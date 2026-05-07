Родригес намерена обратиться к Трампу с призывом снять санкции с Венесуэлы

«Я собираюсь настоятельно обратиться к президенту США Дональду Трампу в рамках хороших отношений, которые мы налаживаем, с призывом немедленно прекратить санкции против Венесуэлы», — заявила Родригес в эфире телеканала Venezolana de Televisi? n.
Она напомнила, что во время общенациональной акции «Великое паломничество за Венесуэлу без санкций и за мир» вся страна вышла в конце апреля на улицы, требуя прекращения экономической блокады Венесуэлы. Родригес осудила «антивенесуэльскую риторику экстремистов», которые выступали за блокаду республики и нанесли значительный ущерб населению. Уполномоченный президент подчеркнула, что, несмотря на имеющиеся разногласия, выступает за демократическое сосуществование.