В Москве по подозрению в мошенничестве задержали адвоката Карабанова

В Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержан адвокат Александр Карабанов, передаёт ТАСС.
На данный момент подробности расследуемого уголовного дела не раскрываются.
«Карабанов задержан, его допрашивают представители СК по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере», — сообщил источник.
В Санкт-Петербурге осудили адвоката и бывшего сотрудника органов внутренних дел, которые инсценировали задержание юриста, чтобы похитить у его клиентов более 6,8 млн рублей. Обоих фигурантов отправили в колонию общего режима.