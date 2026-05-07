Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что на Западе сохраняются иллюзии относительно исхода специальной военной операции. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
По словам дипломата, выделение Украине кредита в размере 90 млрд долларов «вскружило головы» Западу и укрепило его уверенность в том, что исход конфликта будет решаться на поле боя и не в пользу России.
«У спонсоров киевского режима вернулись иллюзии о том, что украинцы смогут продержаться еще долго», — сказал постпред России.
Полянский добавил, что Запад заинтересован в затягивании конфликта, чтобы выиграть время для усиления собственных оборонных возможностей.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия прекрасно знает, чем завершится спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, Москва не будет делать никаких публичных заявлений на этот счет, а будет просто реализовывать свои цели.