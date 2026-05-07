Силы ПВО Минобороны сбили два летевших на Москву беспилотника

Системы противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожили два беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в сторону Москвы.

Системы противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожили два беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в сторону Москвы.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбила два БПЛА, летевших на Москву», — написал Собянин.

Глава города пояснил, что в настоящий момент на местах падения обломков уничтоженных аппаратов уже находятся специалисты экстренных служб.

По его словам, профильные оперативные ведомства осуществляют всю необходимую работу на земле.

Ранее аэропорт Внуково временно приостановил отправку и приём гражданских рейсов.

