ТАСС: боевиков «Азова» перебросили на север ДНР для пресечения бегства ВСУ

ДОНЕЦК, 7 мая. /ТАСС/. Украинское командование перебросило на север ДНР боевиков группировки «Азов» (признана террористической, запрещена в РФ) для пресечения попыток солдат ВСУ сбежать с позиций. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
«Азовцев» перебросили в северную часть республики в качестве заградотряда. Задача — не дать солдатам уйти с позиций", — сообщили в силовых структурах.
Там подчеркнули, что боевикам поставлена задача уничтожать тех, кто попытается выйти с линии фронта.