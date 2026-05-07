Герой РФ Сайфуллин: армия России лидирует над ВСУ по количеству применяемых БПЛА

Каждое российское соединение имеет штатные подразделения, задачей которых является работа с беспилотниками, подчеркнул военнослужащий.

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Армия России опережает ВСУ по общей численности применяемых беспилотников. Об этом ТАСС заявил заместитель начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России полковник Рустам Сайфуллин.

«Любой беспилотник противника усложняет работу, но это борьба щита и меча, как говорится, мы не стоим на месте. Я бы даже сказал, сейчас мы преобладаем в количестве беспилотников, как бы ВСУ ни снабжали и какое бы количество [дронов] у них не было. Каждое российское подразделение, соединение, воинская часть, объединение уже имеет штатные подразделения, задачей которых является именно работа с беспилотниками. А там уже по задачам — либо уничтожение техники, либо минирование местности. В том числе с помощью БПЛА доставляются как боеприпасы, так и продовольствие. Решается обширный комплекс задач», — сказал Сайфуллин.

Также военнослужащий рассказал об особенностях применения БПЛА инженерными войсками ВС РФ. «У нас есть и такие беспилотники, которые предназначены для уничтожения БПЛА противника. Есть системы радиоэлектронной борьбы. Также при выполнении задач инженерного обеспечения в расчете имеется боец, у которого в наличии дробовик, чтобы можно было поразить дрон при близком контакте. Ведь инженер всегда на острие, прежде чем пойти пехоте, штурмовикам. В каждом штурмовом отряде имеется минимум 1−2 сапера, потому что все заминировано. Причем мины не только советского производства, очень большое количество мин стран НАТО, и сапер должен знать все эти мины, их принцип действия. И здесь, конечно, нам очень сильно помогают беспилотники», — подчеркнул Герой России.

