Роскачество назвало лучшие оранжевые вина

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Роскачество по итогам исследования российских оранжевых вин определило лучшие образцы, в этом году в рейтинг вошло 22 образца от 16 производителей из разных регионов страны, рассказали РИА Новости в организации.
«Эксперты “Винного гида России” представили рейтинг оранжевых вин — одного из самых древних и одновременно модных стилей виноделия. В исследование 2026 года вошли 22 позиции от 16 торговых марок из Краснодарского и Ставропольского краев, Крыма, Севастополя, Ростовской области и даже Подмосковья», — говорится в сообщении.
По итогам исследования лучшими оранжевыми винами были признаны: «Шато Тамань Натюр Оранж» и «Шато Тамань Селект Оранж» от винодельни «Кубань-Вино», «Траминер розовый» от «Эльпы», «Мускат Амбер Оранж» от «Радио Вайн», а также «Оранжевое из белого» от бренда «Мысхако».
Лучшим в категории фермерских вин стало вино «Траминер розовый» от «Эльпы», занявшее третье место в общем рейтинге. В тройку лучших авторских и фермерских вин также вошли «Шардоне Оранж» от «Семейной винодельни Литавщуков» и «Оранж» из сорта «Подарок Магарача» от Виталия Батрака.
Оранжевые вина представлены в широком ценовом диапазоне. Самое недорогое положительно оцененное вино — производства «Алвиса», Дагестан — стоило 450 рублей. Ценовой лидер — работа винодела Никиты Абалихина, которая обошлась в 3,3 тысячи рублей за бутылку. Абсолютным лидером по соотношению цены и качества стало вино «Шато Тамань Натюр Оранж», закупленное для исследования за 579 рублей.
В Роскачестве отметили, что оранжевое вино — это белое вино с мацерацией. Его производят из белых сортов винограда по технологии красных: сок длительное время настаивается на кожице и косточках, приобретая янтарный цвет, танинную структуру и сложные ароматы. Несколько лет назад этот стиль был уделом энтузиастов, сегодня его выпускают как малые фермерские хозяйства, так и крупные винодельни.
В настоящий момент Росстандарт при участии Роскачества разрабатывает нормативные документы, которые закрепят определение «белое вино с мацерацией» и установят требования к его производству. Это поможет потребителям четко идентифицировать оранжевые вина на полках и отличать их от традиционных белых.