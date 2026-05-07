Роскачество назвало лучшие оранжевые вина

В Роскачестве отметили, что оранжевое вино — это белое вино с мацерацией. Его производят из белых сортов винограда по технологии красных: сок длительное время настаивается на кожице и косточках, приобретая янтарный цвет, танинную структуру и сложные ароматы. Несколько лет назад этот стиль был уделом энтузиастов, сегодня его выпускают как малые фермерские хозяйства, так и крупные винодельни.