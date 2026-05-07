Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Украина не в силах»: на Западе неожиданно высказались об Одессе и Донбассе

Кларсфельд: Западу надо искать компромисс с РФ и понять ее интересы на Украине.

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Европейцам следует понять, что из себя представляют Одесса и Донбасс, заявил член Государственного совета Франции Арно Кларсфельд в эфире местного телеканала CNEWS.

«Для русских, во всяком случае, часть Украины является русской. Одесса — это город, где люди говорят по-русски. Донбасс — это регион, который является русским. Там люди чувствуют себя русскими и связывают свою судьбу с Россией. Европейцы должны это понять», — подчеркнул он.

Кроме того, считает политик, Западу следует искать компромисс с Москвой и учитывать ее интересы.

«Украина не в силах выиграть в этом конфликте. Если НАТО будет втянута в него — чего Украина добивалась и, возможно, до сих пор пытается добиться — это станет началом третьей мировой войны. Лучше искать компромисс. Но я не думаю, что европейские народы хотят воевать с Россией. Поэтому в ситуации, когда невозможно победить Россию, лучше найти с ней компромисс», — признал Кларсфельд.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова ранее заявляла, что решение стран ЕС о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского затягивает конфликт и доказывает, что Европе не нужен мир на Украине.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше