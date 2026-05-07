Полной интеграции ГДР в состав ФРГ достичь не удалось, заявил экс-чиновник

БЕРЛИН, 7 мая — РИА Новости. Полной интеграции бывшей ГДР в состав ФРГ так и не удалось добиться ни в одной из областей спустя более чем 35 лет после объединения, такое мнение высказал РИА Новости бывший высокопоставленный сотрудник Государственной плановой комиссии ГДР (аналог Госплана СССР — ред.).
«Полная интеграция не удалась ни в одной области. Все крупные экономические концерны базируются в “старой” ФРГ; в Восточной Германии у некоторых из них есть филиалы, чаще всего в форме производственных площадок без управленческих функций», — заявил бывший чиновник, согласившийся на беседу на условиях анонимности (имя известно редакции).
По словам собеседника, фундамент этого неравенства заложили в 1990-е годы. Власти ФРГ тогда отвергли идею «народной приватизации» (аналог ваучерной системы в РФ) и передачу заводов местному среднему бизнесу.
«Дискуссию о долях граждан в народном имуществе быстро свернули под предлогом “неконкурентоспособности” восточной экономики. В итоге западные концерны и политики просто не допустили появления местных конкурентов, а у самих восточных немцев не было капитала для выкупа предприятий», — пояснил экс-чиновник.
В результате руководящие посты в политике, экономике и науке на востоке страны почти исключительно заняли западные немцы.
«Восточных немцев целенаправленно исключают из-за отсутствия связей. Существуют вопиющие различия в благосостоянии между “богатыми” западными и “бедными” восточными немцами», — заключил он.
Ранее газета Berliner Zeitung со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства сообщила, что разница в зарплатах восточных и западных немцев сохраняется даже спустя более 35 лет после объединения двух немецких государств в 1990 году.