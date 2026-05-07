Белый дом объявил Иран главной угрозой для США на Ближнем Востоке

При этом ранее портал Axios сообщал, что Белый дом не исключает скорого подписания меморандума об урегулировании конфликта. Документ, состоящий из 14 пунктов, станет переходным этапом к полноценным переговорам между государствами. Среди условий — прекращение огня, 30-дневный диалог по ядерной программе, отмена санкций, разблокировка Ормузского пролива, а также отказ Ирана от разработки ядерного оружия и мораторий на обогащение урана сроком не менее 12 лет.
Ранее Дональд Трамп заявил, что не планирует направлять спецпосланника Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера на переговоры с Ираном. По словам хозяина Белого дома, переговоры, скорее всего, будут проходить в удалённом формате. При этом республиканец не исключил, что финальную встречу могут провести очно, если стороны приблизятся к соглашению.
