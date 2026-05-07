США назвали Европу «рассадником террористических угроз»

А ранее обозреватель NYT заявил, что предстоящая встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Пекине может стать самой важной со времён визита Ричарда Никсона к Мао Цзэдуну. Сейчас, по мнению автора, их общий вызов другой — не СССР, а технология. Речь об искусственном интеллекте, который может резко усилить возможности кибератак. Новые ИИ-системы способны дать небольшим группам, преступникам, террористам или радикальным организациям инструменты, которые раньше были доступны только крупным государствам.