WSJ: гонка в сфере ИИ может войти в повестку встречи лидеров США и КНР

Окончательное решение о включении ИИ в повестку саммита примут американский лидер и председатель КНР, подчеркнула газета. Она напоминает, что в 2023 году Си Цзиньпин и занимавший на тот момент пост президента США Джо Байден договорились вести диалог между двумя странами по вопросам искусственного интеллекта, а в 2024 году на встрече в Перу они согласились с необходимостью сохранения контроля человека над ИИ в сфере ядерного оружия. Возвращение темы ИИ на уровень лидеров государств и при администрации Трампа свидетельствует о понимании сторонами рисков, которые заключает в себе эта технология и которые требуют обсуждения на высшем уровне, заключает The Wall Street Journal.