WSJ: гонка в сфере ИИ может войти в повестку встречи лидеров США и КНР

НЬЮ-ЙОРК, 7 мая. /ТАСС/. Вашингтон и Пекин рассматривают возможность включить обсуждение искусственного интеллекта (ИИ) в повестку предстоящей встречи лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Как отмечается, стороны хотели бы обсудить риски, связанные с непредсказуемым поведением ИИ, применением автономных военных систем и использованием мощных моделей с открытым исходным кодом для осуществления атак. Это обусловлено тем, что погоня за созданием более мощных ИИ-моделей может спровоцировать кризис, справиться с которым не сможет ни одна из двух стран, полагает издание.
Окончательное решение о включении ИИ в повестку саммита примут американский лидер и председатель КНР, подчеркнула газета. Она напоминает, что в 2023 году Си Цзиньпин и занимавший на тот момент пост президента США Джо Байден договорились вести диалог между двумя странами по вопросам искусственного интеллекта, а в 2024 году на встрече в Перу они согласились с необходимостью сохранения контроля человека над ИИ в сфере ядерного оружия. Возвращение темы ИИ на уровень лидеров государств и при администрации Трампа свидетельствует о понимании сторонами рисков, которые заключает в себе эта технология и которые требуют обсуждения на высшем уровне, заключает The Wall Street Journal.
Поездка главы Белого дома в Китай намечена на 14−15 мая.