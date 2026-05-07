Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-замминистра обороны обжаловал отказ дать ему ответ об отправке на СВО

Экс-замминистра обороны Иванов обжаловал отказ дать ему ответ об отправке на СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Бывший замминистра обороны Тимур Иванов обжаловал решение суда по иску к военкомату из-за отсутствия ответа по его обращению об отправке на СВО, рассказал РИА Новости его адвокат Денис Балуев.

Иванов в конце октября прошлого года направил в военный комиссариат обращение, в котором просил отпустить его на фронт. Не получив ответа, он подал иск, посчитав бездействие военных незаконным. В марте Мещанский суд Москвы отклонил его иск.

«Жалобу Тимур Вадимович подал давно, она только сейчас была зарегистрирована в суде», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что его подзащитный может требовать отправки на СВО на любой стадии судопроизводства.

Сам Иванов в ходе рассмотрения иска эмоционально высказывался из СИЗО по видео-конференц-связи, что ему «не дают исполнить свои права для того, чтоб защитить Родину и искупить кровью, при необходимости и погибнуть на СВО».

Его защита демонстрировала в суде письмо со штампом, которое военкомат получил 13 ноября. В свою очередь, представитель Минобороны заявлял, что направил ответ вовремя, но на документе с ответом было указано 24 декабря, то есть прошло более 30 дней, положенных по закону.

Между тем Симоновский суд Москвы в апреле приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Иванова о получении 1,3 миллиардов рублей в качестве взятки.

Вину свою он не признает. Процесс проходит в закрытом режиме, следующее заседание назначено на 12 мая.

Узнать больше по теме
Тимур Иванов: от кресла замминистра до тюремного срока
Тимур Иванов прославился как влиятельный управленец и фигура светской хроники, попадавший в рейтинги самых богатых силовиков. В 2025 году Иванов был осужден и приговорен к 13 годам колонии по делу о коррупции и хищениях. Детали его биографии — читайте в материале.
Читать дальше