Власти Литвы угрожают гражданам, планирующим посетить памятники 9 мая

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство разослало ноту всем аккредитованным дипмиссиям в ответ на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву в День Победы. Её слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства. Также МИД России настоятельно рекомендовал властям иностранных государств отнестись с предельной серьёзностью к данному сообщению. В связи с неизбежностью ответного удара ВС РФ по Киеву, включая центры принятия решений, в случае осуществления киевским режимом своих преступных террористических намерений в период празднования Великой Победы, необходимо заблаговременно эвакуировать из города персонал дипломатических и других представительств, а также граждан.