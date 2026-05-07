Россиянам перечислили необходимые работы на даче в майские праздники

В майские праздники главное — не пытаться сделать всё сразу. Стоит начать с осмотра участка после зимы: проверить деревья и кустарники, удалить поломанные и сухие ветки, убрать прошлогоднюю листву и мусор, посоветовал в беседе с RT Никита Чаплин, председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы.

Также он порекомендовал проверить систему водоснабжения.

«В мае можно смело сеять холодостойкие культуры: морковь, свёклу, редис, зелень, горох, лук, щавель. Если установилась тёплая погода, высаживайте рассаду капусты. Картофель сажают, когда почва на глубине 10 см прогреется до +8…+10 °C», — добавил собеседник RT.

Как пояснил Чаплин, в теплицу в конце мая можно высаживать рассаду томатов, перцев и огурцов.

«А вот торопиться с высадкой теплолюбивых культур в открытый грунт не стоит: в средней полосе заморозки возможны до середины мая. Не обрезайте цветущие деревья и кустарники, не оставляйте укрывной материал на грядках в жаркий день. И помните: майские праздники — это не только работа, но и отдых на природе», — заключил парламентарий.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил в беседе с RT о необходимости оформлять договор аренды дачи.