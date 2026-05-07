При атаке ВСУ на Брянск ранены 13 человек

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. ВСУ нанесли удар по жилым домам в Брянске, ранены 13 человек, в том числе ребенок, пострадавшим оказывается медпомощь, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Укронацисты атаковали город Брянск. Подобно фашистам ночью нанесли удар по жилым домам и мирным жителям. В результате террористической атаки в Бежицком районе города Брянска, к сожалению, ранены 13 человек, в том числе один ребенок», — написал Богомаз в канале на платформе «Макс».
Губернатор уточнил, что пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь.
