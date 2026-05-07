Марочко: ВС РФ вышли за пределы Корчаковки и на 1,5 км расшили зону контроля

Российские бойцы также продвинулись у соседней Малой Корчаковки, сообщил военный эксперт.

ЛУГАНСК, 7 мая. /ТАСС/. Бойцы ВС РФ, выйдя за пределы Корчаковки Сумской области, на 1,5 км расширили зону контроля у населенного пункта, а также продвинулись у соседней Малой Корчаковки. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, военные РФ продолжают развивать успех в районе Корчаковки.

«Сейчас расширена зона контроля южнее Корчаковки. По моей информации, наши военнослужащие вышли за пределы Корчаковки и приблизительно на 1,5 км расширили зону контроля в данном районе. Также есть успехи в районе Малой Корчаковки — там восточнее есть продвижение наших военнослужащих», — сказал он.

Об освобождении Корчаковки Сумской области в Минобороны РФ сообщили 30 апреля. Ранее Марочко сообщал ТАСС, что военные РФ более чем на 10 км вклинились в оборону ВСУ, освободив Корчаковку.