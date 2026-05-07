WSJ: США добиваются от Ирана моратория на обогащение урана на 20 лет

По их словам, США пытаются добиться 20-летнего моратория на обогащение урана в Иране и требуют вывоза всех имеющихся у исламской республики обогащенных ядерных материалов. Американская администрация также настаивает на демонтаже ядерных объектов в Исфахане, Натанзе и Фордо, запрете на подземные работы в рамках ядерной программы и проведении проверок, пишет WSJ.