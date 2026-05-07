В Сочи и на федеральной территории Сириус объявили угрозу атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Сочи и на федеральной территории Сириус.
Об этом сообщили мэр города Андрей Прошунин и глава Сириуса Дмитрий Плишкин.
Экстренные службы города и федеральной территории приведены в состояние готовности из-за воздушной угрозы.
Плишкин призвал жителей и гостей региона сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасных местах. Прошунин подтвердил введение особого режима для своевременного информирования населения.
Ранее на территории Самарской области была объявлена опасность приближения беспилотных летательных аппаратов.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.