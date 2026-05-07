«Зеленский жертвует». На Западе заявили о новом скандале с главой режима

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Из-за новых компрометирующих материалов на бизнесмена Тимура Миндича и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова Владимир Зеленский оказался в центре коррупционного скандала, пишет Berliner Zeitung.

Источник: Reuters

«Новые пленки с Миндичем вновь поставили Владимира Зеленского и его окружение в центр масштабного коррупционного скандала. Сейчас внимание сосредоточено на переговорщике Рустеме Умерове. Он пока не был обвинен, но политический ущерб уже огромен. Новые пленки свидетельствуют о том, что Умеров и бизнесмен Тимур Миндич, близкий к Зеленскому, обсуждали вопросы вооружения, кадровые вопросы и возможные инвестиционные сделки», — говорится в публикации.

При этом авторы статьи предполагают, что Умерову придется расстаться со своей должностью.

«Умеров может стать символом того, что Зеленский жертвует пострадавшими доверенными лицами ради защиты собственной власти. Единственный вопрос — будет ли возможный уход в этот раз воспринят как чистка или признание структурной слабости», — указывается в материале.

В конце апреля издание «Украинская правда» опубликовало новые данные о расследовании, которое проводит НАБУ. Фигурирующий в нем бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич обсуждал с занимавшим тогда должность главы Минобороны Украины, а ныне секретарем СНБО Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в сфере обороны.

Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
