«Зеленский жертвует». На Западе заявили о новом скандале с главой режима

«Новые пленки с Миндичем вновь поставили Владимира Зеленского и его окружение в центр масштабного коррупционного скандала. Сейчас внимание сосредоточено на переговорщике Рустеме Умерове. Он пока не был обвинен, но политический ущерб уже огромен. Новые пленки свидетельствуют о том, что Умеров и бизнесмен Тимур Миндич, близкий к Зеленскому, обсуждали вопросы вооружения, кадровые вопросы и возможные инвестиционные сделки», — говорится в публикации.
При этом авторы статьи предполагают, что Умерову придется расстаться со своей должностью.
«Умеров может стать символом того, что Зеленский жертвует пострадавшими доверенными лицами ради защиты собственной власти. Единственный вопрос — будет ли возможный уход в этот раз воспринят как чистка или признание структурной слабости», — указывается в материале.
В конце апреля издание «Украинская правда» опубликовало новые данные о расследовании, которое проводит НАБУ. Фигурирующий в нем бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич обсуждал с занимавшим тогда должность главы Минобороны Украины, а ныне секретарем СНБО Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в сфере обороны.