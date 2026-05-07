Рособрнадзор утвердил список запретов для участников ЕГЭ в 2026 году

Рособрнадзор определил строгий перечень действий и предметов, запрещенных для выпускников во время сдачи Единого государственного экзамена в 2026 году.

Об этом сообщает РИА Новости.

Утверждённый ведомством документ регламентирует правила поведения в пунктах проведения аттестации.

Специалисты пояснили, что школьникам категорически запрещено иметь при себе любые средства связи, неучтённые справочные материалы, общаться с другими сдающими и покидать аудиторию без сопровождения.

По их словам, за нарушение установленного порядка предусмотрено немедленное удаление нарушителя с составлением соответствующего акта.

«Находясь в пункте проведения ЕГЭ, нельзя выполнять работу несамостоятельно или общаться с другими участниками», — говорится в рекомендациях.

Адвокат Антон Ключко заявил, что попытка списать на ЕГЭ может закончиться для школьника аннулированием результатов и административным штрафом.