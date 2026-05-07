Иностранные наемники ВСУ жалуются на воровство своей экипировки в госпиталях

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Иностранные наемники ВСУ в своих сообществах в социальных сетях жалуются на случаи воровства в госпиталях эксклюзивной экипировки, которую украинские военные медики подменяют на дешевые аналоги прямо во время операций.
«Обычная ситуация, когда ты получил ранение в ногу, а твой военный медик хочет забрать твои штаны перед операцией», — говорится в публикации, к которой прикреплено видео, где человек сопротивляется оказанию помощи врачей.
Как уточнил под сообщением один из англоязычных наемников, врачи из ВСУ снимают экипировку перед операцией, однако потом возвращают более дешевые аналоги, забирая дорогое обмундирование себе.
В то же время к дискуссии иностранных военнослужащих присоединился иностранный военный медик из ВСУ, который подтвердил слова сослуживцев. «Буду честен, но дорогая экипировка — моя слабость», — отметил он.
«В следующий раз, когда я буду ранен в ногу, мне будет все равно. Я сделаю все возможное, чтобы моя экипировка не досталась этим врачам», — ответил медику один из наемников.