В Брянске 13 человек пострадали при атаке ВСУ на жилые дома

Вооружённые силы Украины нанесли ночной удар по Брянску, в результате чего ранения получили 13 мирных жителей, включая одного ребёнка.

Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Террористическая атака пришлась на жилые дома в Бежицком районе города.

Глава региона пояснил, что все получившие травмы граждане находятся под наблюдением врачей.

По его словам, специалисты оперативно оказали пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее над Брянском и прилегающими территориями прогремела серия громких взрывов в ходе отражения массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов.