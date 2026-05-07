В Брянске 13 человек пострадали при атаке ВСУ на жилые дома

Вооружённые силы Украины нанесли ночной удар по Брянску, в результате чего ранения получили 13 мирных жителей, включая одного ребёнка.
Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Террористическая атака пришлась на жилые дома в Бежицком районе города.
Глава региона пояснил, что все получившие травмы граждане находятся под наблюдением врачей.
По его словам, специалисты оперативно оказали пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.
Ранее над Брянском и прилегающими территориями прогремела серия громких взрывов в ходе отражения массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов.