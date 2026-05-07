Кабмин намерен усилить работу по выявлению замышляющих опасное подростков

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Правительство России намерено к 2030 году усилить профилактику негативных социальных явлений среди молодежи, разработав комплекс необходимых мероприятий. В их числе — выявление замышляющих противоправные действия подростков. ТАСС ознакомился с соответствующим документом кабмина.
Заниматься этой работой должны будут региональные органы образования. Их задачей станет «реализация мероприятий по установлению несовершеннолетних, замышляющих противоправные посягательства, направленные на дестабилизацию оперативной обстановки». Предполагается, что в дальнейшем сведения о таких подростках будут передаваться «в компетентные подразделения органов внутренних дел».
Об успехах региональные структуры должны будут отчитываться в Минпросвещения — не реже двух раз в год.