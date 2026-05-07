Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своих высказываниях о формировании животного страха у ЕС продемонстрировал уверенность Москвы, обусловленную успехами в ходе спецоперации. С таким утверждением выступил британский аналитик в области военной стратегии Александр Меркурис.
По мнению эксперта, Медведев акцентирует внимание на том, что для того, чтобы заставить Европу осознать бесперспективность конфронтации с Россией и воздержаться от агрессивных действий, требуется внушить ей понимание того, что любая попытка вооруженного противостояния с Россией абсолютно нецелесообразна и лишена здравого смысла.
«Мне кажется, что по мере того, как русские начинают быть все более уверенными в ситуации в конфликте, они начинают говорить в такой резкой манере. И мы видим это по последним событиям, произошедшим в зоне спецоперации», — резюмировал Меркурис.
Ранее Медведев также заявил, что Германия, по его мнению, так и не прошла полноценную денацификацию.