Киев пытался оставить в Великой Новоселке шпиона под видом гражданского

Участник украинского террористического батальона должен был передавать данные о ситуации в населенном пункте и расположении российских войск.

ДОНЕЦК, 7 мая. /ТАСС/. Участник террористического батальона имени Намана Челебиджихана (запрещен в РФ) Роман Клюкин, который был осужден Южным окружным военным судом 6 мая, был оставлен украинскими войсками в Великой Новоселке ДНР при отступлении в 2025 году, а после спецслужбы Украины поставили ему задачу передавать данные о расположении войск и ситуации в населенном пункте. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС сразу после задержания.

«Меня оставили в Великой Новоселке, когда отступали наши [ВСУ]. Потом дроном мне скинули телефон, по которому я держал связь со спецслужбами, должен был передавать данные о расположении войск, артиллерии, рассказывать, что происходит в самой Новоселке», — рассказал Клюкин.

Он пояснил, что контракт с террористическим батальоном подписал в местах лишения свободы.

При этом, сам Клюкин — коренной житель Великой Новоселки. Поэтому украинской стороной и было принято решение внедрить его в качестве шпиона под видом местного жителя. «Меня вычислили при фильтрации», — подытожил Клюкин.

Он был задержан сотрудниками военной контрразведки Восточного военного округа в начале марта 2025 года.

6 мая 2026 года суд приговорил Клюкина к 22 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Украины.