Киев пытался оставить в Великой Новоселке шпиона под видом гражданского

ДОНЕЦК, 7 мая. /ТАСС/. Участник террористического батальона имени Намана Челебиджихана (запрещен в РФ) Роман Клюкин, который был осужден Южным окружным военным судом 6 мая, был оставлен украинскими войсками в Великой Новоселке ДНР при отступлении в 2025 году, а после спецслужбы Украины поставили ему задачу передавать данные о расположении войск и ситуации в населенном пункте. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС сразу после задержания.