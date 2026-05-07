В Брянске после атаки ВСУ повреждены два дома и более 40 автомобилей

В результате удара Вооружённых сил Украины по Брянску получили повреждения два многоквартирных жилых дома и десятки транспортных средств.

Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В настоящий момент на местах происшествий работают сотрудники экстренных служб.

Глава региона пояснил, что в ходе атаки пострадали более 20 квартир и 40 автомобилей горожан.

По его словам, специалисты продолжат детальный осмотр территорий с наступлением светлого времени суток.

Ранее Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли ночной удар по Брянску, в результате чего ранения получили 13 мирных жителей, включая одного ребёнка.